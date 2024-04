Unieuro OraSì 70-76, Ravenna fa suo il derby

Ravenna, 7 ottobre 2019 - Una bella OraSì sbanca il PalaGalassi di Forlì nel primo derby della stagione facendo sua la partita per 76-70 con una prova di grande intensità fisica e tenuta mentale. I giallorossi escono da una situazione difficile nell’ultimo quarto quando, orfani di Thomas e Venuto usciti per falli, e con un Potts ben marcato dagli avversari, girano il risultato con la grinta e la solidità dei veterani Chiumenti e Sergio.

Ma è una bella prova di squadra soprattutto in difesa poiché l’Unieuro a parte il solito estroso Marini, ottiene poco da Rush, Giachetti e dai lunghi. L’inizio è col freno a mano tirato. Si segna poco ma Ravenna parte meglio e va 2-7 con Thomas e Potts. Forlì sbaglia molti ultimi passaggi ma ricuce con Giachetti e Marini tornando a -3 al 10’ e sorpassando, sempre con lo stesso Marini, sul 21-19 in avvio di secondo quarto. L’OraSì inzialmente fatica sia dalla lunetta che dall’arco dei 3 punti, ma ritrova lo smalto con Marino e Potts impattando sul 25-25. Prima della sirena di metà tempo c’è ancora spazio per le iniziative di Thomas e Chiumenti che fruttano gite in lunetta e il +6 del 20’ (31-37). Dopo l’intervallo l’OraSì sale anche a +11 con due canestri di Sergio e Marino, ma la risposta dei padroni di casa non si fa attendere.

Watson e Marini colpiscono con continuità e il contro parziale è di quelli pesanti: 10-0 con due canestri di Benvenuti bravo a sfruttare gli assist dei compagni. L’Unieuro torna avanti 48-47 e mantiene il controllo per tutta la terza frazione. La gara sembra ormai indirizzata verso Forlì, che sale anche a +11 dopo il canestro del 66-55 di Marini. Inoltre, con 4 falli Thomas resta in panchina diversi minuti, e quando entra si fa fischiare un tecnico per proteste uscendo subito dal campo, ma è proprio questo il momento che risveglia la grinta dei giallorossi.

Sergio si erge a protagonista, segna una tripla e porta a termine un gioco da 4 punti (tripla con fallo) che valgono il 70-68, lasciando Forlì frastornata e incapace di trovare la via del canestro. La difesa giallorossa infatti regge l’urto e Marino segna la bomba del sorpasso a poco più di un giro di lancette dal termine. L’Unieuro fallisce ancora il canestro del possibile aggancio poi ci pensa Chiumenti a mettere il punto esclamativo sulla sfida. Due iniziative, 4 punti, Ravenna sale sul 70-76 e di lì a poco festeggia la vittoria.

Il tabellino

Unieuro Forlì-OraSì Ravenna 70-76 UNIEURO FORLì: Watson 10 (5/13), Giachetti 11 (1/7), Rush 8 (1/1, 2/4), Benvenuti 10 (5/6, 0/2), Marini 20 (8/11, 1/3), Pterovic, Ndoja 2 (1/3, 0/1), Cinti ne, Dilas ne, Campori, Kitsing 2 (1/1), Bruttini 7 (3/5). All. Dell’Agnello. ORASì RAVENNA: Marino 15 (3/5, 3/8), Sergio 16 (2/2, 3/6), Chiumenti 7 (2/3), Potts 10 (2/4, 1/5), Treier 7 (2/2, 1/2), Seck 2 (1/3), Zanetti 2, Thomas 14 (3/7, 1/2), Venuto 3 (1/5 da 3), Jurkatamm ne, Bravi ne, Farina ne. All. Cancellieri. Note - Parziali: 13-16, 31-37, 57-53. Usciti per falli Thomas e Venuto Tiri da 2: Fo 25/47, Ra 15/26 Tiri da 3: Fo 3/10, Ra 10/28 Tiri liberi: Fo 11/14, Ra 16/22