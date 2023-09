Film d'epoca, si cercano figuranti tra Reggio Emilia e Parma

Reggio Emilia, 20 settembre 2023 - Chi vuole partecipare a un film d’epoca? Per una produzione cinematografica, supportata da Emilia-Romagna Film Commission, che si girerà tra Reggio Emilia e Parma, in accordo con la produzione Palomar, si cercano figuranti. Il casting è rivolto esclusivamente a persone residenti tra Parma e Reggio Emilia. Nello specifico si ricercano uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni, oltre a bambini/e di altezze comprese tra 1,20 e 1,50 centimetri. Trattandosi di un film d’epoca saranno esclusi i candidati (adulti e minorenni) con tagli di capelli moderni: no rasati, no doppio taglio, no colpi di sole, no tinte. Verranno inoltre esclusi i candidati con tatuaggi visibili e le persone con ritocchi di chirurgia estetica (come sopracciglia tatuate…). Se interessati/e scrivete a [email protected] allegando foto: primo piano recente, figura intera e mezzo busto con i propri dati. Risulterà inoltre gradito un breve video di presentazione. Chi sarà selezionato, sarà contattato direttamente per girare le scene tra ottobre e novembre 2023. Il lavoro è retribuito.