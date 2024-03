Ligabue nei teatri 2024: il tour parte da Correggio, sul palco anche il figlio

Reggio Emilia, 20 marzo 2024 - Luciano Ligabue torna a casa per il ritorno di un suo vecchio progetto, a 13 anni di distanza dall'ultima volta. il cantante rock torna ad esibirsi nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo tour "Ligabue in Teatro - Dedicato a Noi", che prevede in totale 31 concerti live. L’elenco delle tappe del tour parte da una doppia data zero a Correggio (in provincia di Reggio), luogo di nascita del rocker. Si parte dunque l’1 e il 2 ottobre, per poi raggiungere nel corso delle settimane successive altre città dell'Emilia Romagna come Ferrara, il 14 ottobre, Reggio Emilia, il 16 ottobre, Bologna, il 31 ottobre, Piacenza, il 3 novembre, e Parma, il 7 novembre.

A 13 anni dall'ultima rassegna, Ligabue torna nei teatri con un ampio repertorio. Il cantante di Correggio, fresco dei suoi 64 anni compiuti il 13 marzo, ha ufficializzato sulle proprie pagine social tutte le tappe del nuovo tour "Ligabue in Teatro - Dedicato a Noi", che chiuderà la lunga stagione dei live inerenti al suo ultimo progetto "Dedicato a Noi".

L'album in questione è il quattordicesimo in studio per il "Liga", e il relativo tour ha visto il rocker esibirsi in oltre 30 concerti tra arene, stadi e palasport. Ora tocca a questa serie di 31 concerti live nei teatri, compresi tutti tra il 1° ottobre, la prima delle due date zero di Correggio, e il 27 novembre, giorno dell'ultimo live al teatro Arcimboldi di Milano.

Il tour è prodotto e organizzato dall'associazione Friends & Partners con il contributo di Zoo Aperto. A salire sul palco con Ligabue nelle varie esibizioni saranno Federico Poggibollini, suo chitarrista di fiducia da ormai 30 anni, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e il suo primogenito, Lorenzo “Lenny“ Ligabue, alla batteria.

I biglietti sono già acquistabili in prevendita su Vivaticket e TicketOne.

Le tappe del tour

Nell'elenco delle tappe sono presenti varie città italiane. Oltre alla città natale Correggio, in cui si svolgono i primi due live il 1° e il 2 ottobre, Ligabue approda anche nei seguenti palchi:

1 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO ESCLUSIVA BARMARIO

2 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO

5 ottobre 2024 – BARI – Teatro Petruzzelli

7 ottobre 2024 – NAPOLI – Teatro San Carlo

9 ottobre 2024 – FIRENZE – Teatro Verdi

10 ottobre 2024 – LIVORNO – Teatro Goldoni

12 ottobre 2024 – ROMA – Teatro dell'Opera

14 ottobre 2024 – FERRARA – Teatro Comunale

16 ottobre 2024 – REGGIO EMILIA – Teatro Romolo Valli

18 ottobre 2024 – AVELLINO – Teatro Gesualdo

20 ottobre 2024 – PALERMO – Teatro Politeama

21 ottobre 2024 – CATANIA – Teatro Metropolitan

23 ottobre 2024 – REGGIO CALABRIA – Teatro Cilea

24 ottobre 2024 – CATANZARO – Teatro Politeama

28 ottobre 2024 – VERONA – Teatro Filarmonico

30 ottobre 2024 – BRESCIA – Teatro Grande

31 ottobre 2024 – BOLOGNA – Europauditorium

3 novembre 2024 – PIACENZA – Teatro Municipale

4 novembre 2024 – MANTOVA – Teatro Sociale

6 novembre 2024 – CREMONA – Teatro Ponchielli

7 novembre 2024 – PARMA – Teatro Regio

9 novembre 2024 – LUGANO (Svizzera) – Teatro Lac

11 novembre 2024 – TORINO – Teatro Regio

12 novembre 2024 – NOVARA – Teatro Coccia

14 novembre 2024 – SANREMO (Imperia) – Teatro Ariston

16 novembre 2024 – GENOVA – Teatro Carlo Felice

18 novembre 2024 – COMO – Teatro Sociale

19 novembre 2024 – VERCELLI – Teatro Civico

23 novembre 2024 – UDINE – Teatro Nuovo Giovanni Da Udine

25 novembre 2024 – TRIESTE – Teatro Rossetti

27 novembre 2024 – MILANO – Teatro Arcimboldi

Info e prezzi della data di Bologna

Per la tappa di Bologna sono già usciti i prezzi dei biglietti: 99€ per la platea e 95€ per la platea laterale, 89€ per la balconata 1 e 79€ per la balconata 2. Per la circostanza, i biglietti sono acquistabili direttamente alla biglietteria dell'EuropAuditorium, aperta da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e nelle mattine di martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00.