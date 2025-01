A Correggio il Comitato sulla sicurezza pubblica

Correggio (Reggio Emilia), 16 gennaio 2025 - Ha fatto tappa a Correggio, in mattinata, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la presenza dei sindaci dell’Unione della Pianura reggiana, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, il questore Giuseppe Maggese, il comandante provinciale dei carabinieri, Orlando Hiromi Narducci, quello della polizia locale, Tiziano Toni, con il coordinamento del prefetto Maria Rita Cocciufa. È stata l’occasione per fare il punto della situazione sull’ordine e la sicurezza nel distretto correggese, dove negli ultimi mesi è stata segnalata un’impennata di reati, in particolare furti, truffe e anche vandalismi, oltre ad atti di bullismo, talvolta anche violenti, ad opera di giovanissimi. Le autorità hanno garantito la messa in campo di interventi strutturali che possano coinvolgere Comuni, servizi sociali, servizi educativi, ma anche sanitari e socio assistenziali. Il prefetto ha garantito come sia massima l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio della Pianura reggiana, annunciando che nei prossimi mesi sono previsti servizi specifici a Correggio con il coinvolgimento di carabinieri, polizia locale e del Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. Sempre sperando che possa essere un’iniziativa utile a contrastare e a frenare l’impennata di reati che sta creando forte sensazione di insicurezza tra i cittadini della zona.