A dieci anni dalla scomparsa di Valla. Una mostra in onore dell’artista

Una mostra che rende omaggio a Serafino Valla a dieci anni dalla scomparsa. Dal 9 novembre 2024 al 9 febbraio 2025 gli spazi storici di Palazzo Sartoretti a Reggiolo ospiteranno l’esposizione ‘Serafino Valla. L’eterno ritorno in Emilia’, a cura di Federica Merighi. Valla, artista introverso e gentile, nato a Luzzara nel 1919 e vissuto a Reggiolo, viene finalmente celebrato con una mostra monografica che lo riporta in Emilia, nella sua Emilia. Promossa dal Comune di Reggiolo e Reggiolo Attiva, con la collaborazione dell’associazione il Seminatore di Valla, la mostra sarà inaugurata sabato alle 17. In occasione del vernissage, il critico d’arte Giammarco Puntelli terrà, nella sala dei Miti, una conferenza sull’artista dal titolo Meditazioni universali: il teorema della cultura come ponte verso l’infinito. L’esposizione si configura come viaggio che ripercorre la lunga carriera dell’artista, dalla pittura al disegno, dalla scultura all’incisione. Il percorso espositivo comprende una sessantina di opere, realizzate dal 1963 al 2011. Ad accomunare i lavori è l’uomo con il cappello, emblema di un percorso interiore che l’osservatore è chiamato a intraprendere. In occasione della mostra, l’opera Vangatore (1992) entrerà nella collezione permanente di Palazzo Sartoretti. Orari: sabato, 10-12 (solo su prenotazione) e la domenica, 10-12 e 15-18. Ingresso gratuito.

Lara Maria Ferrari