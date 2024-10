A Roncocesi spunta un gigante di cemento, "residenti non avvisati"

"In pochi giorni, alle porte di Roncocesi, è spuntata una gigantesca struttura in cemento che ha tutte le sembianze di un magazzino e centro logistico". Lo denuncia Sara Beltrami, attivista di Coalizione Civica e residente della frazione cittadina. "Un enorme capannone è sorto a ridosso del centro abitato in tempi rapidissimi, senza alcun preavviso e senza che i cittadini venissero interpellati su un’opera che gli abitanti definiscono mastodontica", prosegue Beltrami. Secondo cui "la sua presenza preannuncia un massiccio traffico di camion, andando a smentire le promesse legate alla costruzione della nuova Tangenziale Nord, che doveva garantire una riduzione del traffico di passaggio nell’area del centro abitato e dei servizi".

Il capogruppo in consiglio comunale di Alleanza Civica, Fabrizio Aguzzoli e il consigliere Dario De Lucia preannunciano "un’interrogazione per far luce sulla vicenda".