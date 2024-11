Abbattimento del ponte di via Marx. Anche il Pd al fianco dei cittadini: "Subito interventi di mitigazione"

"Serve tutelare le due frazioni in questa fase di realizzazione di un’opera comunque fondamentale e da tempo attesa dal territorio. Per questo chiediamo una serie di interventi di mitigazione dei disagi". Anche il Pd scende in campo in difesa dei cittadini delle frazioni di Roncocesi, Cavazzoli e Pieve che temono disagi per l’imminente abbattimento (si inizia mercoledì, in anticipo di un anno rispetto al cronoprogramma) del cavalcaferrovia di via Marx in virtù di una "mancanza di alternativa e con la ’bretellina’ non ancora realizzata’".

Il gruppo di maggioranza, guidato da Riccardo Ghidoni, presenterà oggi in Consiglio Comunale un ordine del giorno urgente. Un documento – firmato, oltre che dal capogruppo, anche dai consiglieri Fausto Castagnetti, Sara Paderni, Nicolò Medici, Fabiana Montanari, Ada Francesconi, Luisa Carbognani e Claudio Pedrazzoli nonché Alessandro Miglioli (Verdi-Possibile) e Rosario Martorana (lista Massari) che impegna la giunta ad "ad attivare tutte le misure alternative e straordinarie di viabilità al fine di contenere al massimo il disagio e ad impedire il transito in via Rinaldi dei mezzi pesanti con esclusione dei residenti in zona", altresì ad "attivare il coordinamento tra polizia locale e polizia provinciale affinchè vengano intensificati i controlli in zona, specie nelle prossime settimane, per verificare il rispetto delle ordinanze emesse per la viabilità". Ma soprattutto ad "attivarsi con Anas affinche la bretella di collegamento tra via Rinaldi e via Tien An Men sia completata nel più breve tempo possibile per ridurre i disagi ai cittadini di Cavazzoli e Roncocesi".

Nonostante i Dem puntualizzino la bontà dell’opera che "porterà notevoli benefici anche sul traffico dell’abitato di Cavazzoli e di Roncocesi", la mozione sembra essere una manovra per rafforzare una futura azione dell’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Lanfranco de Franco verso Anas che – specifica il documento – "ha comunicato al municipio una modifica sostanziale della tempistica dei lavori rispetto a quanto concordato precedentemente", in risposta anche ad una contestata mancanza di comunicazione.

Un intervento comunque tardivo quello del Pd rispetto a Coalizione Civica di Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli montati sul caso nei giorni scorsi, dando voce ai residenti arrabbiati e preoccupati per le possibili ripercussioni. E oggi si preannuncia battaglia in Sala del Tricolore.

