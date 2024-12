Accoltellato dopo una lite in un casolare abbandonato, indaga la questura

Reggio Emilia, 18 dicembre 2024 – Un uomo sarebbe stato accoltellato questa notte durante una lite in un casolare abbandonato in via Beethoven, nella frazione di Massenzatico. Sull’episodio sta indagando la squadra mobile della questura di Reggio.

Stando a quanto ricostruito finora, intorno alle 3 è stato allertato il 118 da una donna nordafricana alla guida di un’auto che trasportava un connazionale che presentava lievi ferite da arma da taglio. L’ambulanza ha preso in consegna la vittima e l’ha portata al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dove è stato medicato con tre punti di sutura alla schiena. Non si trova in pericolo di vita ed è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Dalle prime indagini, dietro all’aggressione ci sarebbe un movente passionale in un contesto di tossicodipendenza e marginalità. Il teatro dell’accoltellamento è un casolare abbandonato dove spesso si ritrovano persone che fanno uso di sostanze stupefacenti. La polizia di Stato sta cercando di accertare la dinamica, non senza difficoltà vista la barriera linguistica dei coinvolti.