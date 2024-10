Accoltellato in piazzale Marconi. Uomo a terra ferito all’addome. È ricoverato in prognosi riservata

Una violenza brutale, avvenuta ancora una volta in piazzale Marconi, davanti alla stazione storica. L’ennesima aggressione, in quella che per molti è diventata la zona più critica della città, è stata registrata sabato sera.

Un uomo di origini nordafricane è stato infatti trovato a terra dai sanitari del 118, con importanti ferite di arma da taglio dall’addome.

Tutto sarebbe accaduto al culmine di una lite tra stranieri, ma sulle motivazioni alla base di questo drammatico evento sono ancora in corso le indagini degli investigatori.

Lo straniero è stato trovato per strada, a terra, in gravissime condizioni e, dopo essere stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, è stato ricoverato in prognosi riservata.

Poco più tardi un altro allarme, sempre nello stesso luogo, per un’altra persona ferita al volto con un’arma da taglio. Ma questa volta le sue condizioni non apparivano gravi.

Oltre agli uomini del 118 sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato che stanno indagando sulla vicenda, per chiarire l’ennesimo gravissimo atto di violenza in zona e anche per capire se i due episodi siano collegati.

