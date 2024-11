Addio a Franco Tinti, la Croce Rossa in lutto. Lunedì il funerale

È in lutto la Croce rossa di Correggio per la scomparsa di Franco Tinti, 95 anni, per quasi quattro decenni una vera "colonna portante" della associazione. Era stato dirigente alla Chicco Artsana a Bologna. Una volta in pensione, con la moglie si era trasferito a Correggio, dove vive la figlia. Alla Cri aveva coordinato i servizi, occupandosi della gestione dei turni. Organizzava anche attività ricreative, gite, il pranzo degli anziani a Natale… Fino al periodo Covid aveva prestato servizio.

"Da quando si è trasferito qui nella nostra "barca" (come lui definiva affettuosamente il Comitato), ha dedicato alla Croce Rossa la sua professionalità ed esperienza, senza far mai mancare lo spirito di volontariato. E’ stato un esempio di cosa significa prestare servizio nella nostra associazione", ricorda il presidente Gabriele Moroni. Lascia la figlia Valeria, nipoti e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Rossi, si svolgono lunedì 4 novembre alle 15 con una benedizione alla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. Al termine si proseguirà per il cimitero locale.