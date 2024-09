Addio a Lauro Dorelli, storico barbiere del paese

Con la morte di Lauro Dorelli, il paese perde il suo barbiere storico, in coppia con il socio di sempre, Gasparini, nella bottega in fondo al corso Vallisneri, in centro. Abitava a Scandiano, aveva 81 anni. Lascia la moglie, la figlia, le cognate, nipoti e parenti tutti. I funerali domani alle 10.15 partendo dall’ospedale di scandiano in auto per la chiesa parrocchiale del centro. Non fiori ma offerte da per l’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto a Montericco di Albinea IBAN IT86N0303266130010000007000