Addio a Santoro, ditta Corghi in lutto: "Ha lasciato un’impronta indelebile"

Lutto alla ditta Corghi di Correggio per la scomparsa dell’ex direttore generale Enrico Santoro, che era stato pure amministratore delegato di Nexion. Aveva 76 anni. "Un uomo di grande talento e visione, Enrico ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della nostra azienda", lo ricorda il presidente del gruppo, Giulio Corghi. Anche la presidente di Unindustria Reggio, Roberta Anceschi, il direttore generale Vanes Fontana, il consiglio direttivo e generale, i funzionari dell’associazione degli industriali hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia, alla proprietà, dirigenza e ai dipendenti del Gruppo Nexion per la scomparsa di Santoro. Stamattina alle 10 si svolgono i funerali nella chiesa parrocchiale di San Martino a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove l’uomo viveva. Laureato in Ingegneria, entrò in Corghi nel 1990 con il ruolo di direttore generale, divenendo successivamente il primo amministratore delegato del Gruppo Nexion e concludendo la propria collaborazione con la società nel 2005, come consigliere di amministrazione. "Nel corso del suo mandato, aveva fatto evolvere l’azienda verso una moderna struttura organizzativa, anticipando i profondi cambiamenti che in quegli anni hanno caratterizzato il nostro settore", dicono ancora dall’azienda. E aggiungono: "È stato l’artefice dell’ampliamento della gamma prodotti, in particolare della introduzione delle attrezzature di diagnosi nell’offerta commerciale dei marchi del gruppo. Si deve a lui il forte impulso all’acquisizione di Mondolfo Ferro, Tecnomotor e Hpa-Faip e quindi alla costituzione di un primo nucleo integrato di aziende, ponendo così le basi per la successiva espansione del Gruppo Nexion. Oltre ai suoi straordinari successi professionali, ricorderemo Enrico per la sua proverbiale energia e dedizione al lavoro ma anche, soprattutto, per la sua sincerità, correttezza e onestà". Ieri la stessa azienda Corghi di Correggio, attraverso la propria pagina social, ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio ai familiari dell’ex direttore generale, con un doppio testo scritto in italiano e in inglese. La Corghi è leader nel settore delle soluzioni per la riparazioni di autoveicoli.

Antonio Lecci