Addio a Vincenzo Capotorto. Carabiniere e volontario di carità

Lutto nel mondo cattolico reggiano. È morto all’età di 93 anni Vincenzo Capotorto. Originario di Gioia del Colle (Bari), cresciuto nell’azienda agricola di famiglia, si è sempre prodigato nell’aiutare gli altri, tanto da aver sentito il richiamo dell’Arma per fare del servizio ai cittadini il proprio lavoro, intraprendendo la carriera militare nei carabinieri. Si sposa nel ‘62 con Maria e insieme scelgono di vivere a Reggio dove nascono gli adorati figli Nicola e Filippo. Ed è proprio nella nostra città che Vincenzo si è distinto. Da Carabiniere negli anni ‘70 visse il clima degli agli anni di piombo. In quel tempo conobbe anche il generale Dalla Chiesa, incontro che raccontava spesso con commozione. Nei primi anni ‘80 si avvicina insieme alla moglie Maria all’esperienza dei Cursillos, movimento di cristianità in cui approfondiscono la propria vocazione. Nel 1985 il figlio Filippo intraprende il cammino con i Fratelli della Carità e a Vincenzo risultò naturale diventare ausiliario e riferimento operativo all’interno della Casa della Carità.

Nel ’92 il figlio Nicola, insegnante di matematica, si sposa con Clara Bortolani, medico, dando vita a una bellissima famiglia in cui nascono Giulia, Mattia e Luca, e dopo qualche anno entra in famiglia anche Giuseppe.

Mercoledì pomeriggio scorso i funerali in una gremita chiesa di San Pietro in centro storico celebrate dal figlio Don Filippo Capotorto. Fra i tantissimi parenti, amici e sacerdoti e sorelle della carità, era presente anche una delegazione della sezione reggiana dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Toccanti e commoventi i ricordi su Vincenzo durante il rosario celebrato nella chiesa di San Girolamo in città martedì sera: "La nostra Casa della Carità di San Girolamo dice un grazie di cuore per il servizio serio e concreto, per una presenza continuativa e preziosa lunga 30 anni. Per il suo esserci sempre, per il suo intrecciare la propria vita con la nostra, venendo anche diverse volte in un giorno per occuparsi di tutte quelle cose quotidiane che però avevano importanza: dal fare la spesa, alla contabilità, pagamenti vari, paste che ci offriva, pranzi preparati dalla moglie Maria, fino ai momenti di preghiera e alla scelta di celebrare gli anniversari della propria famiglia nella nostra Casa della Carità, facendoci sentire parte della famiglia".

Durante il funerale è stata letta dal nipote Luca una lettera toccante a Dio che Vincenzo aveva scritto nel maggio 2003 prima di un delicato intervento chirurgico al cuore in cui ringrazia per i tanti doni ricevuti. Una testimonianza di gratitudine che ha commosso i presenti, scritta con dolcezza, amore e profonda fede che lo ha guidato in vita.