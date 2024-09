Addio al maresciallo. Antonio Storella. A lungo presidente Anc

Si è spento all’età di 77 anni il maresciallo capo dei carabinieri in congedo Antonio Storella, già insignito Cavaliere della Repubblica. È stato punto di riferimento per l’Arma e per l’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) di Reggio (presidente negli anni 2000, poi segretario per dieci anni e ancora presidente dal 2021 all’aprile scorso). Originario di Gallipoli, ha avuto una brillante carriera nella quale spicca l’incarico di comandante del nucleo informativo reggiano negli anni ‘80. Lascia la moglie Lucia Falsoni e il figlio Massimiliano. Domani i funerali alle 14,30 nella chiesa adiacente all’obitorio del Santa Maria. "Antonio è stato un esempio di dedizione, professionalità e umanità", lo ricorda il comandante provinciale Andrea Milani.