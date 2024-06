Addio alla professoressa. Nanda Salsi Parmiggiani. Aveva 90 anni

È in lutto il circolo culturale Pier Giorgio Frassati di Correggio per la scomparsa della professoressa Nanda Salsi Parmiggiani, vinta da malattia a 90 anni di età. Era stata fondatrice del circolo correggese, nel 1975, creato per diffondere la cultura cattolica tra i giovani, anche nelle scuole. Aveva insegnato in scuole superiori a Reggio e di Correggio. Era stata pure vicepreside alla scuola San Tommaso di Correggio. "È stata una straordinaria animatrice del circolo culturale, che ha guidato fino al 2011, collaborando anche negli anni successivi", dice Fernanda Foroni, attuale presidente del circolo Frassati. Nanda Salsi lascia il marito Enzo, i figli, nipoti, la sorella Maria Pia e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si sono svolti ieri pomeriggio, partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano per la chiesa parrocchiale Madonna di Fatima. Dopo la messa, con parenti e amici, si è svolto l’ultimo viaggio verso il cimitero urbano. La famiglia ha voluto pubblicamente ringraziare don Walter e gli operatori sanitari, in particolare il personale del Centro anziani di Correggio.