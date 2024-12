Addio all’imprenditore edile Arturo Zini

Addio all’ex imprenditore edile Arturo Zini. Aveva 74 anni.

Zini è deceduto improvvisamente nella sua abitazione di Pratissolo. Da tempo combatteva con gravi problemi di salute. Nel passato è stato a lungo titolare di un’impresa edile. "Mio fratello Arturo era molto conosciuto – ricorda la sorella Angela, insegnante ed ex vicesindaco del Comune di Scandiano –. Per tanti anni Arturo ha operato nell’edilizia e si è occupato della costruzione di abitazioni private a Scandiano e anche in altri paesi. Era una persona cordiale e creativa".

Arturo Zini lascia la moglie Paola Montecroci, i figli Lara, Lamberto e Giulia, i nipoti, le sorelle Angela e Tiziana, gli altri parenti.

I funerali si svolgeranno domani mattina partendo, in forma privata, alle 10 dalla camera ardente dell’ospedale di Scandiano per raggiungere il cimitero nuovo di Coviolo per la successiva cremazione della salma.

Questa sera, alle 19, in camera ardente sarà recitato il rosario in suffragio del defunto ed è prevista pure la benedizione al feretro. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza che sono subito arrivati ai famigliari del 74enne.

Il noto commerciante scandianese Fausto Cocchi, e amministratore del gruppo Facebook ‘...Scandian le un gran Scandian...’, ha ricordato Zini sui social con un messaggio affettuoso: "Ciao Arturo. La tua voglia di vivere e vedere il lato bello della vita ti ha accompagnato fino alla fine. Buon viaggio amico mio". Ai fiori sono preferite opere di bene in memoria di Zini. Matteo Barca