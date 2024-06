Aggredito a pugni e bottigliate. Ubriaco molesta una ragazza. Gli amici lo pestano a sangue

Avrebbe prima fatto apprezzamenti spinti in preda all’alcool e poi allungato le mani su una giovane. Gli amici di lei però l’hanno aggredito per difenderla: prima un pugno in faccia e poi una bottigliata in testa.

Un sabato sera da far west anima la piccola frazione di Felina di Castelnovo Monti, in Appennino. Intorno alla mezzanotte scocca la scintilla che fa deflagrare la violenza. Un 50enne del paese, complice gomito alto e qualche bicchiere di troppo, ha cominciato a infastidire i clienti dell’EighTeen Bar, locale aperto da poco (ex Fashion Cafè) tra l’incrocio tra via Fratelli Kennedy e via Giuseppe Di Vittorio, davanti a piazza della Resistenza, a Felina.

Gli animi si surriscaldano, gli stessi gestori cercano di allontanarlo. Ma l’uomo insiste nella sua condotta molesta e si lancia in apprezzamenti hot nei confronti di una ragazzina. Poi, stando alle ricostruzioni di alcuni testimoni oculari dell’accaduto, avrebbe pure allungato le mani, c’è chi sostiene addirittura ci sia stato un palpeggiamento.

La tensione si taglia a fette. Gli amici della ragazza e altri clienti la difendono. Volano parole grosse e infine si passa alle vie di fatto con una sorta di ‘spedizione punitiva’. Il cinquantenne viene accerchiato. Prima gli spintoni e poi si passa ad un’aggressione vera e propria. L’uomo viene colpito da un pugno in faccia e cade a terra. Ma c’è anche chi sostiene di aver visto anche qualcuno che lo colpisse con una bottigliata in testa.

Sul posto è arrivata poi un’ambulanza che ha portato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti dove è stato medicato. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul luogo dei fatti infine sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti che stanno cercando di ricostruire la dinamica e di individuare gli autori del pestaggio.

I militari hanno comunque depositato un’informativa alla procura di Reggio che aprirà un’inchiesta per chiarire la vicenda in ogni dettaglio. Al vaglio ci sono le testimonianze dei presenti che potranno fornire le loro versione al fine di fare luce su quanto successo ed eventuali video. Da valutare le posizioni degli aggressori, ma anche quello della vittima che potrebbe essere accusato per le presunte molestie alla ragazza.

dan. p.