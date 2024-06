Aguzzoli presenta la sua ’giunta’: "Noi non dobbiamo fare accordi"

di Lara Maria Ferrari

Si dichiara orgogliosissimo Fabrizio Aguzzoli, in corsa per la poltrona di sindaco per Coalizione Civica, mentre esibisce i suoi candidati assessori prima del voto "perché vogliamo dire ai cittadini, con serietà, quali saranno le donne e gli uomini con i quali cercheremo di portare avanti le idee del nostro programma". Ne fa una questione di trasparenza, "affinché gli elettori sappiano già quali sono i punti di forza che vogliamo esprimere. Non dobbiamo metterci d’accordo con nessuno. Abbiamo scarpe nuove per sfide nuove e siamo pronti all’ascolto", dice mentre presenta la sua squadra di governo nell’assolata piazza del Cristo. In caso di vittoria alle amministrative, sindaco Aguzzoli avrà delega alla sicurezza, tema divenuto urgente per tutti i candidati, Giorgio Ficcarelli sarà assessore alla Città internazionale e centro storico, Federico Scolari a Sport e giovani, Matteo Bartoli a Cultura e partecipazione, Gabriele Rinaldi a Salute e welfare, Maria Antonietta Augenti a Scuola e pari opportunità, Sara Beltrami a Bilancio, bandi e gestione dei progetti Pnrr, a cui si aggiunge Francesco Grasso, gestore del bar Ânma, che si occuperà da delegato di disabilità e inclusione.

C’è una visione d’insieme che li lega? Una, ambiziosa: "Reggio come la ‘Città ideale di Urbino’, dipinto rinascimentale e metafisico". Unico esterno del gruppo consigliare è Rinaldi, ex direttore sanitario a Reggio e dg nelle aziende ospedaliere di Pesaro, Siena e Ferrara. "Da sempre appassionati di medicina pubblica io e Fabrizio, crediamo e quindi credo sia giusto vivere la politica. Sono stanco di sentire che in sanità dobbiamo badare al minimo indispensabile, ovvero ciò che arriva dal Governo. Non si fa così la sanità a Reggio Emilia. Superiamo i ritardi, il che significa non solo le liste d’attesa".

Direttore dell’Unità per la Cooperazione alla Commissione Europea a Bruxelles, reggiano, Ficcarelli si è occupato di sviluppo economico e sociale ed è pronto a mettere a disposizione l’esperienza internazionale guadagnata negli ultimi quarant’anni: "Mi sento in dovere di restituire alla città che mi ha cresciuto. Reggio ha bisogno di un’équipe come questa per il degrado che l’ha toccata negli ultimi 10-15 anni, tra cui il centro, a partire dalla sicurezza". Federico Scolari, volto stimato del mondo sportivo specie per il football americano, ha promosso numerosi progetti educativi di mobilitazione verso l’attività fisica: "Mi occupo di programmi di reclutamento nelle scuole. Adesso è ora di investire per gli impianti delle società di base. Che avrà una ricaduta enorme per la cittadinanza, mi riferisco ai genitori e ragazzi che hanno bisogno di strutture, palestre dove formarsi". Matteo Bartoli è il direttore del teatro San Prospero, ha accettato di entrare nella squadra perché "bisogna mettersi al servizio della cultura". Maria Antonietta Augenti, insegnante ed educatrice di minori con disabilità e fragilità, è specializzata nei disturbi dello Spettro Autistico. Chiude il gruppo Sara Beltrami, "I bandi vanno monitorati ed equamente ripartiti. Sarà un impegno grande affinché vadano nella direzione di un giusto aiuto alla cittadinanza".