Al convento serve manutenzione. La raccolta fondi in aiuto ai frati

Con l’inizio dell’anno è stata avviata una raccolta fondi per finanziare il costo dei lavori urgenti che si rendono necessari per far fronte a problemi strutturali alla copertura del convento dei frati cappuccini e all’annessa chiesa a San Martino in Rio (foto). È emersa infatti una situazione da affrontare alla copertura, dove alcune travi nel sottotetto necessitano di lavori urgenti per evitare il crollo. Indispensabile un intervento di consolidamento della copertura, che dovrà essere realizzato nel pieno rispetto del restauro e del risanamento della struttura.

Il costo stimato per questi lavori è di circa 250 mila euro. I frati, insieme all’Ordine Francescano Secolare (Ofs) e del Centro Missionario sono impegnati nell’animazione di questo luogo con incontri e varie attività. Ogni piccolo contributo diventa importante per sostenere questo importante progetto.