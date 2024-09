Al via la Festa d’autunno: "Animiamo il castagneto"

A partire dalle 9.30 domani a Marola di Carpineti prende il via la ‘Festa d’autunno’, organizzata dall’associazione "Amici del Castagneto Matildico di Marola" (Aacmm). Spiega il presidente Lauro Bolognesi: "Una delle finalità di questa giornata è di creare sinergie tra vari enti e associazioni che operano sul territorio di Marola e in particolare nel bosco/castagneto del Seminario, al fine di armonizzarne gli interventi e le mission, presentando così alla popolazione della montagna, e non solo, il bosco Matildico del Centro di spiritualità e cultura ormai riqualificato in buona parte, grazie all’impegno della associazione stessa, che se ne ha assunto l’onere insieme alla società Consortile Terre Medio Appennino Reggiano. Vogliamo animare con vari interventi la vita nel bosco/castagneto riqualificato, creare condizioni per condividere una giornata di ri-creazione". Un contributo importante all’ organizzazione della giornata viene dato dall’istituto Comprensivo Carpineti-Casina perché, come primo anno, l’associazione ha pensato di coinvolgere in primis gli istituti scolastici (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) affinché siano proprio i ragazzi e i più piccoli a godere il gioiello della montagna che l’associazione cerca di valorizzare. "Questo per trasmettere loro – afferma Bolognesi –come in un ideale passaggio di consegne dei valori ambientali, culturali, spirituali, storici e naturalistici che si sono stati tramandati nel tempo attraverso questo importante e suggestivo luogo della nostra montagna: i castagneti di Marola". Alla realizzazione della giornata hanno contribuito anche Carpineti da Vivere che garantirà il punto di ristoro ed Ecosapiens, Uisp e Asineria di Reggio Emilia. Prevista una parte culturale e di animazione con tour guidato.

s. b.