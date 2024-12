Albinea: accensione dell'albero di Natale e iniziative per famiglie e bambini

Molte sono le iniziative ad Albinea organizzate in dicembre per il periodo natalizio per i bambini e le famiglie. Gli eventi sono iniziati nei giorni scorsi e oggi sarà la giornata clou: alle 17.30, in piazza Cavicchioni, si terrà l’accensione del grande albero di Natale.

Prima, alle 15.45, a Casa Cervi, ci saranno the e biscotti con canti natalizi dei Grilli Brilli a cura dell’associazione Albinea Live. Alle 16, in sala civica, racconti di Natale e musica a cura del comitato genitori.

Dalle 16.30 alle 19, in piazza Cavicchioni, caldarroste e vin brulè, ‘Imbuchiamo la letterina per Babbo Natale’, esposizione di lanterne, cartoline e centrotavola natalizi realizzati dai bambini e genitori delle scuole d’infanzia e primaria di Albinea e Borzano.

In piazza ci sarà la mostra fotografica con gli scatti degli studenti della scuola secondaria. Dalle 16.30 alle 18.30 l’amministrazione ha promosso la distribuzione gratuita di arbusti e alberi ai cittadini.

Dalle 17 alle 17.30 canti natalizi e popolari con i Grilli Brilli. Dalle 17.30 spettacolo itinerante in via Crocioni sotto i portici di Fola e in piazza Cavicchioni dal titolo Il circo di Natale.