Alla kermesse tricolore la Reggio Baskings è quinta

Quinta piazza per i Reggio Emilia Baskings alle finali nazionali disputate in Toscana. Nella kermesse tricolore, andata in scena a Lucca e Capannori, il team cittadino chiude nei pressi del podio, risultato che lascia forse un po’ di amaro in bocca: dopo la bella vittoria all’esordio contro gli Hurricanes Bagnatica, arrivata dopo aver rimontato dal -15, Reggio colleziona la prima sconfitta stagionale contro il Teambaskin Cremona, che prende il largo a suon di triple, prima di respingere la rimonta dei bianco-blu che si ferma a 3 lunghezze dall’aggancio. La vittoria poi di Bagnatica con Cremona fa addirittura scivolare i nostri portacolori al terzo posto del girone, qualificandoli alla finale di consolazione, vinta poi contro Ischia. Il resoconto stagionale recita quindi 10 vittorie ed una (amara) sconfitta, ma il futuro è roseo, per un gruppo che negli anni ha sempre dimostrato di crescere nel nome dello sport e dell’inclusione, le due caratteristiche imprescindibili della specialità: ora si fanno le valigie direzione Nantes, per il preolimpico, ma prima ci sarà da difendere il titolo conquistato nel 2023 al torneo di Pesaro.