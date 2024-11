Alle scuole medie infissi precari. Due classi traslocano alle primarie

Due classi delle scuole medie Zannoni ieri mattina sono state provvisoriamente trasferite nell’edificio della scuola elementare a causa della crescente precarietà degli infissi. Dopo l’episodio di venerdì mattina, molti genitori non hanno mandato a lezione i propri figli; in 2A in classe stamane erano presenti solamente 5 studenti. I genitori, tra l’altro, hanno comunicato ai docenti che per protesta non giustificheranno l’assenza dei figli. La nuova problematica è stta legata al forte vento che venerdì ha scardinato dalla sua cornice una delle finestre sigillate in un’aula.

Per fortuna l’incidente attorno alle ore 13, quando era già suonata la campanella: studenti e insegnanti stavano lasciando la stanza, cosicché nessuno è rimasto ferito, né si sono verificati danni agli arredi, come la vicina e costosissima Lim. Il vetro era rimasto sospeso senza schiantarsi a terra grazie ad una barretta di metallo. Ieri mattina un gruppo di tecnici inviati dall’amministrazione comunale per analizzare la situazione, avrebbero concluso che qualcuno - forse i ragazzi - avrebbe manomesso la chiusura delle finestre sigillate. Hanno sistemato nella cornice la finestra rotta e chiuso le ante con nastro adesivo. Tutti gli infissi dell’edificio erano stati bloccati nelle scorse settimane proprio per evitarne il crollo e metterli in sicurezza in attesa dei lavori di sostituzione, previsti per il periodo natalizio. Le finestre erano state bloccate, le maniglie tolte: sembra difficile che gli alunni abbiano potuto scassinarle, così come è strano che siano così pericolanti che basti un forte vento per spalancarle.

Francesca Chilloni