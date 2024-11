Alleanza contro il cancro. Congresso di tre giorni al centro Malaguzzi

Dal oggi a sabato al centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia si svolge il congresso della ricerca oncologica italiana organizzato da ‘Alleanza contro il Cancro’ (ACC), la Rete del Ministero della Salute dedicata alla ricerca sui tumori. L’evento, giunto alla sua nona edizione, riunirà i massimi esperti nazionali e internazionali per confrontarsi sulle più recenti scoperte scientifiche e sulle tecnologie d’avanguardia nella lotta contro il cancro.

Con il tradizionale tema centrale Nuove Tecnologie e Strategie per Combattere il Cancro, il congresso offrirà tre intense giornate di presentazioni, sessioni scientifiche e discussioni strategiche, con l’obiettivo di promuovere un avanzamento concreto nella diagnosi e nel trattamento delle patologie oncologiche. Il programma, ricco di interventi e approfondimenti, sarà aperto oggi alle 14 dai saluti istituzionali con Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna. "È un grande orgoglio ospitare per la prima volta il Congresso di Alleanza Contro il Cancro a Reggio Emilia – dice il professor Antonino Neri, Direttore Scientifico dell’IRCCS di Reggio Emilia e Presidente del Comitato Organizzatore del Congresso –. Sarà l’occasione per mettere insieme il meglio della ricerca oncologica italiana, in un momento di grandi cambiamenti e di grandi sfide".