Allegri, partigiano ed ecologista. Un film ricorda la sua figura

Tanti appuntamenti in programma oggi nel Reggiano.

• Alle 20,45 al Catomes Tot viene proiettato ’Nutriti di fragole, la resistenza verde di Paride Allegri’ (foto), film di Alessandro Scillitani. Saranno presenti, oltre al regista, la figlia Giovanna Allegri, il botanico Ugo Pellini, Adelmo Cervi (figlio di Aldo Cervi) e Gioacchino Pedrazzoli in rappresentanza del Wwf.

• Prosegue la fiera di San Simone a Montecchio Emilia, alla sua edizione numero 894. Anche oggi attivo il luna park in piazzale Mercato Nuovo, oltre al mercato ambulante con oltre 250 bancarelle in centro storico. Inoltre, un mercato contadino in via Zannoni e via Primo Maggio, con esposizioni e vendita di prodotti tipici locali, affiancato dal mercatino delle opere dell’ingegno in contrada Grande e piazzale Cavour e dal mercatino degli hobbisti in via Fratelli Cervi. Aperte anche mostre artistiche, fra eventi culturali che proseguiranno fino al 17 novembre con la mostra "Oltre la Soglia" di Rina Ferri, al castello.

• Al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro, in via San Pietro a Reggio, proseguono gli incontri di "Storie dai Continenti": alle 19 si parla di Africa con il giornalista Eugenio Cau che presenta il libro "L’Africa non un paese". Cau si occupa di cronache dall’estero e conduce Globo, podcast di politica internazionale de Il Post.

• Al Garden Le Serre di via Carlo Teggi a Reggio oggi alle 16,30 è in programma un laboratorio di decorazione di zucche e biscotti in tema Halloween. Per informazioni: tel. 320-4486322.

• Alla Biblioteca Panizzi oggi alle 16,30 letture per bambini con i volontari di NatiperLeggere, alle 16,30 alla biblioteca Santa Croce le letture di "Storie da brividi".

• Al cinema Rosebud a Reggio stasera alle 20 il film "C’era una volta in America", un classico di Sergio Leone girato nel 1984.

• Alla Libreria Coop All’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, oggi alle 18 la presentazione del libro "Basta un filo di vento" di Franco Faggiani.

a.le.