Anziana derubata al supermercato. Due uomini le portano via la borsa

Ancora furti e truffe nei parcheggi dei supermercati. A Guastalla, l’altra mattina, nel piazzale esterno del centro commerciale "Guastalla 2" a Pieve, una donna è stata avvicinata da due persone, che hanno usato la tecnica delle monete gettate a terra per distrarre la malcapitata di turno, approfittando poi della distrazione della vittima per poterla derubare della borsetta. Sono stati rubati denaro, documenti e telefono cellulare. Uno dei ladri è stato descritto come un uomo, forse di origine sudamericana, cinquantenne, non molto alto e con berretto sulla testa. Ha distratto la vittima, indicandole delle monete che doveva aver perso sull’asfalto. In pochi istanti è stata derubata della borsetta che aveva appena lasciato nell’auto, insieme alla spesa. La borsa è una Borbonese di colore scuro. La vittima si augura che i ladri, accontentandosi del denaro, possano aver gettato via la borsetta insieme ai documenti, almeno per poter recuperare la carta d’identità e gli effetti personali. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine sperando di recuperare almeno parte del bottino.