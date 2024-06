Appiccano il fuoco al bagno chimico

Ennesimo atto vandalico, probabilmente a opera di un gruppo di giovani. E non si esclude che possa trattarsi delle stesse persone che di recente, in paese e non solo, hanno provocato altri danneggiamenti a struttura pubbliche, arredo urbano e altro ancora.

L’altra sera l’allarme è scattato verso le 19,30, quando in seguito a una serie di scoppi – dovuti ad alcuni petardi, alcune di grosse dimensioni – si è visto il fumo levarsi da un bagno chimico, che era installato nei pressi del centro sociale Bocciodromo di via Magnani, dove si trova anche la Sala 2000, oltre al parco della Resistenza.

Il fumo, visibile anche a distanza, è stato notato da passanti e residenti, gli stessi che hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 115, facendo intervenire sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla, i quali hanno completato l’intervento di spegnimento che era già stato iniziato da alcuni cittadini. Sono intervenuti anche i carabinieri per avviare gli accertamenti, insieme ai vigili del fuoco.

Non sembrano esservi dubbi sulle cause dolose del rogo, che per fortuna non ha provocato danni ad altre strutture. Negli ultimi tempi sono stati diversi gli episodi di stupido vandalismo, che hanno colpito perfino strutture di arredo urbano e attrezzature di pubblico utilizzo. Inoltre, sempre nella zona del centro sociale, alcuni giorni fa è stata segnalata una violenta aggressione di alcuni ragazzini nei confronti di un loro coetaneo. Episodio su cui sono stati avviati dei mirati accertamenti.

Antonio Lecci