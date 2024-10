Arti visive, teatro, libri e natura. Più di cento progetti per gli alunni

Sono oltre cento i progetti che il Comune di Correggio ha in serbo per le scuole locali, pubbliche e paritarie, coinvolgendo anche strutture come il teatro Asioli, biblioteca, ludoteca, Museo, Art Home e il municipio. Il teatro si distingue per una programmazione che accompagna i ragazzi in un percorso che va dai nidi alle scuole superiori, offrendo spettacoli di livello nazionale per ogni fascia d’età. Il Museo propone percorsi di approfondimento sulle arti figurative, di educazione civica, attività ludico-didattiche.

La Biblioteca e la Ludoteca contribuiscono con circa cinquanta progetti, incentrati in particolare sulla promozione della lettura. Art Home completa il quadro culturale con percorsi artistici che permettono ai ragazzi di esprimere la loro creatività attraverso il contatto diretto con le arti visive. Dall’assessorato all’ambiente provengono alcune novità, con percorsi realizzati in collaborazione con Lipu, Lav, EcoSapiens e Guardie giurate ecologiche volontarie, con attività in spazi verdi, fino a proposte sul cambiamento climatico e ambiente. Una novità di quest’anno sarà la presenza di Lipu, con progetti alla scoperta delle bellezze della natura.