Asfalto rifatto due anni fa: "Ma è già pieno di buche"

Continuano a formarsi dei grossi cedimenti sull’asfalto di strada della Vittoria, alla periferia nord di Novellara, sul tratto di carreggiata che appena due anni fa era stata in gran parte riasfaltata in occasione delle riprese cinematografiche per il film dedicato a Enzo Ferrari. Già alcuni mesi dopo, proprio per la già ben nota conformazione del sottosuolo, alcuni tratti di strada avevano iniziato a manifestare i primi importanti cedimenti, con buche e crepe capaci di far sbandare non solo ciclisti, ma anche centauri e perfino autovetture di piccole dimensioni.

Il costante transito di mezzi pesanti e trattori agricoli, diretti ai poderi della zona, non aiutano certo a mantenere la strada in buone condizioni. E con il maltempo la situazione è ancora peggiore. Come segnalano numerosi cittadini alle prese con buche e cedimenti che, per quanto possibile, vengono chiusi attraverso un’opera di manutenzione, ma con il problema che si ripresenta in tempi brevi. I rattoppi sono ormai numerosi lungo quel tratto di strada riasfaltato un paio d’anni fa. Ma senza un’adeguata sicurezza a causa di dislivelli e crepe, spesso di grosse dimensioni.

Era stata la produzione del film a coprire i costi della riasfaltatura, in un tratto di strada della Vittoria utilizzato per ricostruire la scena dell’incidente in gara di Tazio Nuvolari, avvenuto nel 1957. L’intervento di manutenzione era stato il "regalo" della produzione del film in cambio dell’utilizzo della strada.

Antonio Lecci