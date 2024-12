Asp Progetto Persona nomina Eva Chiericati come nuova presidente del cda

L’assemblea dei soci di Asp Progetto Persona, che si occupa della gestione di servizi per anziani nella Bassa Reggiana, in seguito alle dimissioni del precedente consiglio di amministrazione, già in scadenza, ha nominato il nuovo cda.

Presidente è Eva Chiericati con Cesare Sacchi vice e Luisa Tosi consigliere. La neo presidente ha rivestito il ruolo di direttore amministrativo dell’Azienda Ausl di Reggio dal 2008 al 2020, ricoprendo anche l’incarico di direttore generale facente funzione nel 2017, prima del pensionamento.

Sacchi è stato dirigente dell’Ausl e poi direttore della Fondazione Ospedale civile di Gonzaga, ente gestore di Rsa per riabilitazione e poliambulatorio. La Tosi è avvocato con specializzazione in civilistica.