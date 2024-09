Astucci, diari, penne e colori. Il prezzo del rientro sui banchi: fino a 70 euro per uno zaino

Nello zaino, astuccio e diario, penna e colori; poi, quaderni ed evidenziatori. Sì, ma scuola quanto costi? Per aiutare i genitori reggiani ad orientarsi meglio, abbiamo comparato i prezzi dei principali articoli di cancelleria prendendo come riferimento la Cartoleria Via Bismantova, l’Esselunga in viale Timavo e Amazon.

Gli zaini sono chiaramente i più costosi in ogni rivendita.

Il supermercato Esselunga, dal 15 luglio al 6 ottobre, ha il reparto scuola e cancelleria in sconto.

Per l’acquisto di uno zaino si parte da 13,50 euro sino ad arrivare a 32,90 euro, per gli zaini della marca Mitama di piccole dimensioni.

Il più costosto è quello della marca Eastpak, che costerebbe 95 euro ma, scontato al 21%, viene venduto a 74, 90 euro. Segue la marca Seven, dal valore di 69,90 euro; tra tutti, il prezzo più basso è quello dello zaino CoolPack a 35,90 euro, anziché 46,90. Per gli astucci i prezzi sono più variegati: tra i più economici le bustine della Eastpak e della OneColor rispettivamente a 8,90 euro e 8,99; gli astucci ovali oscillano dai 13,90 euro ai 25,90, a seconda della marca. Infine, ci sono gli quelli a tre zip, che si aggirano attorno ai 16 euro, arrivando però anche a 35 se si parla della SJ Seven. Per quanto riguarda i diari non c’è ancora grande assortimento: quelli delle squadre di calcio costano 17,52 euro; quelli Be You 23,92 euro e i Comix variano dai 17,52 euro ai 21,52.

Il prezzo dei quaderni invece è per quasi tutti 1,59 euro, quelli invece dal formato maxi sono venduti a 2,59 euro. I raccoglitori ad anelli della Monocromo costano 2,99 euro. Mentre il pacco assortito di 10 Bic, 4,79 euro. Navigando su Amazon è possibile individuare più zaini Eastpak, tra i più convenienti, il classico unisex a circa 35 euro; gli zaini Seven si aggirano attorno ai 50 euro, mentre sono più costosi quelli con il carrello sganciabile, che raggiungono gli 85 euro. Il valore delle cartelle della Coolpak invece è lo stesso sia per la grande distribuzione che per Amazon. Ma senza grosse pretese si trovano anche zaini più anonimi a 20 euro.

Gli astucci ovali della Eastpak sono venduti circa a 15,80 euro, l’assortimento di quelli a tre zip è maggiore, dove il prezzo medio è di circa 25 euro, variando ovviamente in base alla specifica marca; per esempio, l’astuccio della Sj Seven sull’ecommerce costa solo 23,60 euro. Pochissimo invece l’assortimento per i diari della Be You; cosa diversa per la marca Comix, con il prezzo di circa 20 euro. Per i quaderni, la piattaforma offre pacchi da 10 pezzi di quaderni Pigna Monocromo a 12,74 euro (1,27 l’uno). tra i più bassi, una confezione da 8 della marca Gimboo a 4,90 euro. Un assortimento da 20 di penne Bic invece costa 7,49 euro.

La cartoleria Via Bismantova ha optato per una scelta più selettiva degli articoli da cancelleria. Gli zaini, per esempio, variano dai 49,90 euro di Tinta Unita agli 85 dell’Eastpak, costando di meno della grande distribuzione. La gamma degli astucci è varia; marche come Rebel e Mitama costano 25,90 euro, arrivando ad un massimo di 32,90 euro per TintaUnita e Eastpak. Per quanto riguarda i diari, gli unici ad essere venduti sono quelli della marca Tinta Unita, al prezzo di 18,90 euro, che invece Amazon vende a 32 euro.

Anche la cartoleria reggiana vende la confezione da 10 quaderni, al prezzo di 9 euro, mentre il costo di un singolo è di un euro. Le penne sono vendute solamente sfuse e il valore varia da 1,80 euro a 3,80, il prezzo più alto. Invece per i raccoglitori ad anelli, a seconda delle dimensioni, il prezzo parte da 2,50 euro e arriva a 4,90.