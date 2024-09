Atc Re4, contributo di 15mila euro per aiutare l’ospedale Sant’Anna

Quindicimila euro dall’Atc Re4 a sostegno dell’ospedale grazie al progetto ’AniMa il Sant’Anna’. In occasione della tradizionale "Fiera di San Michele", l’Atc Re4, che raggruppa cacciatori, agricoltori e rappresentanti delle associazioni ambientaliste e della politica locale, ha effettuato un’importante donazione all’associazione "Vogliamo la luna". Il progetto ’Anima il Sant’Anna’ ha l’obiettivo di acquistare apparecchiature mediche moderne e sofisticate per permettere esami accurati, potenziando l’ospedale. "La nostra attività di beneficenza – spiega Roberto Pagani, presidente Atc Re4 dal 2017 –, ha radici storiche, abbiamo iniziato nel 2010. A oggi abbiamo elargito un valore tra 205 e 210mila euro su progetti diversi, dall’aiuto ai terremotati al sostegno alla ’Casina dei bimbi’. Per questa iniziativa ci siamo confrontati con ‘Vogliamo La Luna’ e abbiamo deciso di contribuire all’acquisto di un macchinario per l’endoscopia. Il potenziamento del Sant’Anna è importantissimo per tutto il territorio".

g. s.