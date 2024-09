Attimi di paura sul treno . Vagone esce dai binari. Tutti illesi, si indaga

Un treno Fer è uscito dai binari intorno alle 15.40 di ieri a 150 metri della stazione di Novellara, nella Bassa reggiana. Il treno procedeva a velocità estremamente bassa, dato che stava per fermarsi. "La linea Reggio Emilia-Guastalla è stata interrotta nella tratta Bagnolo in Piano-Guastalla a causa di un disallineamento fra il binario e un carrello di un treno regionale avvenuto alle 15.40 nella fase di entrata nella stazione di Novellara – fa sapere Fer in una nota – . Il treno coinvolto è il Regionale 90183 Guastalla-Reggio Emilia che in quel punto stava viaggiando a una velocità estremamente ridotta". Nessuna conseguenza per il personale e gli 8 passeggeri a bordo. "La dinamica e le cause sono in corso di accertamento". Tra Bagnolo in Piano e Guastalla è stato predisposto un servizio di bus a cura dell’impresa di trasporto. Regolare invece il servizio ferroviario tra Reggio Emilia e Bagnolo in Piano.

A bordo c’erano 8 passeggeri, macchinista e capotreno. Tutti illesi. Sono arrivati i vigili del fuoco di Guastalla, polizia ferroviaria, polizia locale e carabinieri. Momenti di paura ma per fortuna nessuna conseguenza alle persone: il treno è improvvisamente uscito dai binari con le prime due ruote anteriori mentre stava per fermarsi alla stazione novellarese. Proprio la ridottissima velocità del convoglio in quel momento ha permesso di scongiurare conseguenze ai passeggeri e al personale di bordo. Sono arrivati anche i tecnici di Fer, per verificare la causa dell’incidente. È stato predisposto il recupero del convoglio attraverso un’apposita gru, poi la rimozione del convoglio.

"Per fortuna il treno procedeva a una velocità bassissima – spiega Simone Zarantonello, sindaco di Novellara –, il macchinista si è accorto del disallineamento delle ruote anteriore dai binari e ha attivato subito il freno di emergenza. Ho monitorato la situazione istante per istante sentendomi con le forze dell’ordine mentre l’assessore alla mobilità Alberto Razzini è andato sul posto per avere informazioni aggiornate e per essere certi che per lunedì, giorno di inizio del nuovo anno scolastico, sia garantita la circolazione e si riparta in sicurezza".

Ieri pomeriggio erano in corso le manovre per trasportare il treno in magazzino. "Si attiveranno tutte le procedure e i protocolli di manutenzione del caso per capire il problema – sottolinea Zarantonello –, dopodiché Fer si adopererà per avere la linea funzionante per lunedì".

Chiara Gabrielli

Antonio Lecci