Auto contro furgone, 36enne ferito

Un uomo di 36 anni, abitante a Reggio, è rimasto ferito ieri mattina in un incidente accaduto sull’ex Statale 358, alle porte di Cadelbosco Sopra. Verso le 9,30 si è verificato uno scontro tra un’autovettura Ford Focus e un autocarro Fiat. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’autocarro, rimasto ferito, per fortuna in modo non grave. Sono intervenuti gli operatori dell’ambulanza della Pubblica assistenza locale per prestare le prime cure al conducente ferito, poi trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per completare gli accertamenti sanitari. Non risulta essere in pericolo di vita. È invece rimasto fisicamente illeso il conducente dell’auto, un uomo di 42 anni. Per i rilievi e per regolare il traffico sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo.