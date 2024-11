Auto si ribalta. In ospedale un 33enne

Un’auto si è ribaltata venerdì notte in via 11 Settembre 2001 ad Arceto: un giovane di 33 anni, residente nel comune di Scandiano, è rimasto ferito ed è stato urgentemente portato in ospedale.

È successo poco prima delle quattro. Una Ford Focus, guidata dal 33enne, è uscita di strada e si è poi ribaltata. L’automobilista è rimasto incastrato nel mezzo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. È stata allerta la centrale del 118. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e il personale dell’automedica per l’assistenza al 33enne. È stato anche attivato l’elisoccorso. Momenti di grande paura e apprensione, in un primo momento, per il conducente dell’auto.

Il ragazzo, dopo le prime cure ricevute sul luogo, è stato in seguito accompagnato in ambulanza all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dove è stato sottoposto a tutti i controlli e le terapie del caso da parte dei sanitari del nosocomio. Fortunatamente il 33enne non è in pericolo di vita.

I rilievi dell’incidente, l’ennesimo sulle strade della nostra provincia, sono stati eseguiti dai carabinieri della tenenza di Scandiano. Sono in corso d’accertamento, da parte dei militari dell’Arma, le esatte cause del sinistro avvenuto venerdì notte nella frazione scandianese. Nello schianto non sono stati coinvolti altri mezzi.

m. b.