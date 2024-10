Baby calciatori nel campo di zucche: "Raccolte a mano dopo il maltempo"

Giovani sportivi, mamme e allenatori tutti uniti per aiutare una coppia di agricoltori in difficoltà dopo i recenti problemi causati dalle intense precipitazioni piovose e dalle esondazioni che hanno toccato la città e parte della Bassa.

Una ventina di persone ha sfidato i disagi provocati dal maltempo per collaborare insieme per realizzare un importante obiettivo: consentire una raccolta ‘speciale’ di numerose zucche a San Faustino di Rubiera.

Un’attività all’insegna del volontariato, dell’amicizia e anche dello sport, valori che hanno unito il gruppo durante lo svolgimento dell’operazione per lanciare anche un importante esempio di grande disponibilità e generosità.

Un’idea proposta da Barbara Serravalle, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica San Faustino.

Martedì pomeriggio si sono così ritrovati, fuori dal campo da calcio, per sostenere i coniugi Lello Davoli e Adriana Corradini per una raccolta di una grande quantità di zucche in un’azienda agricola. I mezzi, dopo le forti piogge dei giorni scorsi, erano infatti bloccati nel terreno ed era dunque impossibile recuperare il frutto autunnale, simbolo della festa di Halloween in programma proprio questa sera.

"Sono stata informata – spiega Serravalle – della situazione e ho quindi pensato di coinvolgere i nostri giovani attraverso un messaggio sulle chat di Whatsapp. Si è trattato di un invito senza nessun obbligo di partecipazione. All’appello hanno risposto alcuni dei nostri ragazzini che praticano il calcio, due allenatori e pure le mamme. Il terreno, dopo il maltempo degli ultimi giorni, era troppo insidioso per l’utilizzo del trattore".

In circa un’ora hanno raccolto le zucche alla presenza ovviamente di Lello Davoli e della moglie Adriana che hanno poi offerto una merenda per ringraziare tutti i volontari.

"Un’occasione – sottolinea la presidente della San Faustino Asd – per dare il buon esempio pratico per come aiutare gli altri. Siamo tutti soddisfatti per quest’iniziativa divertente e piacevole. Mi fa piacere per l’ottimo riscontro delle adesioni per condividere insieme una problematica".

Adriana Corradini ha confermato che il terreno "era molto bagnato e tutti, passando dalla strada, avevano notato le zucche ancora nel campo. A San Faustino ci conosciamo tutti ed è nata l’idea di aiutarci a raccoglierle grazie al sostegno di questo gruppo sportivo". Tanti i complimenti ricevuti dai volontari.

Anche il sindaco rubierese Emanuele Cavallaro ha elogiato il loro gesto: "A volte da storie semplici escono messaggi di una grande potenza – dice il primo cittadino –. Probabilmente nelle piccole comunità, come quella di San Faustino, è più facile tendersi la mano a vicenda. Ho visto i sorrisi di ragazzi che si sono divertiti ad aiutare qualcuno: sul campo da calcio hanno imparato a fare squadra nella vita. È tutto davvero molto bello. È il caso di dire che hanno dimostrato di avere sale in zucca, sfatando i luoghi comuni che dipingono giovani generazioni impigrite nella solitudine digitale. Grazie ai ragazzi, ai mister, alla società. Così anche a noi, volentieri, nasce un sorriso di fiducia nel futuro".

A volte da storie semplici escono messaggi di una grande potenza. "I cambiamenti possono essere affrontati solo così, tutti insieme", osserva sempre il sindaco Cavallaro.