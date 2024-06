Ballo liscio all’Orologio. Banda Zironi in concerto al circolo ’Catomes Tot’. Al San Prospero c’è ’Six’

Appuntamenti di Restate. Al Rione Don Borghi, alle 17,30, è di scena ’Circo in cantiere’, il laboratorio di giocoleria ed equilibrismo. Al Giardino di Gabrina alle 18,30 incontro con Mimmo Spaggiari che propone ’I melnetti in terra cruda’ (info: officina.naturamestra@gmail.com)

Alle 19,30 al Parco del Legno appuntamento con "I mercoledì ribelli", il ciclo di incontri a tema ambientale. Alle 21 tortellata e ballo liscio al centro sociale Quaresimo; sempre alle 21 al Catomes Tot concerto della Banda Zironi. Ancora ballo liscio, con Scaglioni, dalle 21 al centro sociale Orologio. Al Nuovo Teatro San Prospero, alle 21, per la rassegna ’Salotto-Teatro in Cortile’, va in scena lo spettacolo ’Six’. Ingresso 10 euro. Agli Stalloni (21,30) il film ’L’arte della gioia’ diretto da Valeria Golino. Biglietto a 3,50 euro.