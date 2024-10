Bardi, Meroni, Rozzio. Colonne di casa granata

Un buon edificio si costruisce da solide fondamenta, e lo stesso potremmo dire di una squadra di calcio: per William Viali queste fondamenta si chiamano Bardi, Rozzio e Meroni.

Lo dicono i numeri di queste prime otto giornate: con 720’ giocati da ciascuno, il portiere livornese e i due "centraloni" di difesa sono i giocatori fin qui più impiegati dal mister, non avendo saltato nessun minuto delle gare. Ad essere ancora più pignoli, Rozzio e Meroni hanno messo dentro anche 90’ in Coppa Italia col Genoa, mentre Bardi lasciò il posto al giovane Motta (che parò quasi tutto). In questo primo scorcio di stagione ci sono già diversi tormentoni: i 329’ senza gol segnati, gli otto pali colpiti, i soli 2 punti nelle ultime cinque partite, e le otto formazioni diverse scelte in otto partite da Viali. La certezza, però, sono i tre pilastri della retroguardia citati prima.

Sopra i 500 minuti giocati abbiamo anche Vergara con 597’, Sersanti con 584’ e Reinhart con 552’. Portanova sfiora la cifra tonda con 499’ trascorsi in campo. Sotto i 100’, invece, abbiamo tre giocatori che in totale non hanno giocato nemmeno una partita (intesa come 90’ passati sul terreno di gioco): sono Cigarini (74’), Girma (73’, ovviamente condizionato dal lungo infortunio), e il giovane Cavallini (44’). Al di là dei marcatori (Portanova 2, Vergara 2, poi uno per Reinhart, Sersanti e Maaggio) e degli assist (uno a referto per Stulac, Vido, Vergara e Maggio) ecco altre curiosità: il più ammonito è "stranamente" una punta come Okwonkwo, che ha rimediato ben tre gialli in 291 minuti di gioco. Cigarini e Vido sono i più subentrati con cinque ingressi ciascuno, mentre Gondo, Portanova e Sersanti i più sostituiti (quattro volte). Altri dati curiosi (ma relativi alle prime sette gare, match con lo Spezia escluso) ci dicono che Sersanti è sia il granata più falloso, sia quello che subisce più irregolarità: 14 falli commessi e altrettanti subiti. Segno evidente della grande generosità del centrocampista tutto corsa e cuore. Sulle respinte difensive domina Rozzio con 39, mentre Vergara crossa più di tutti: 18 volte nelle prime sette. La costruzione da dietro è un diktat: 390 passaggi effettuati per Rozzio, e segue Meroni a 387. Chi calcia di più? Nettamente Portanova con 18 tentativi, e ben 7 in porta (anche qui meglio di tutti). Domenica arriva il Frosinone alle ore 15 a Reggio: i ciociari, con 10 gol subiti nei secondi tempi, sono la squadra ad aver concesso di più dopo l’intervallo.