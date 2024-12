"Bene il Cau, ma noi vogliamo il Pronto soccorso aperto 24 ore su 24"

"Fondamentale inaugurare la nuova Tac di ultima generazione al Magati e vedremo come andrà la sperimentazione del Cau, ma a tutti i cittadini del comprensorio ceramiche e a tutti noi interessa prioritariamente che il pronto soccorso di Scandiano estenda la propria attività alle intere 24 ore della giornata".

A sostenerlo è il consigliere comunale e provinciale del centrodestra Giuseppe Pagliani dopo il taglio del nastro del Cau (centro di assistenza e urgenza) e presentazione della Tac entrata tra le dotazioni del servizio di radiologia. "Noi la festa pubblica la realizzeremo solo e quando sapremo che il ps di Scandiano rimarrà aperto 24 ore per i prossimi cinque anni – dice l’esponente di Forza Italia –. Da sempre sosteniamo la sanità scandianese che purtroppo negli anni ha subito dei forti ridimensionamenti nei reparti specialistici. Si pensi allo smantellamento dei reparti di chirurgia, ginecologia e ostetricia. Ora non crediamo a nessun annuncio di politici e amministratori che sfruttano le occasioni di inaugurazione per fare passerella e risultare solo autoreferenziali".

Pagliani assicura che prosegue la "nostra raccolta firme: noi siamo e saremo vigili sulle scelte che la Regione e l’Asl intraprenderanno sulla sanità territoriale. Abbiamo presentato un ordine del giorno in Provincia a tutela e mantenimento dei servizi di ps che verrà discusso domani".

m. b.