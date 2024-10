Bibbiano, assolto ex sindaco. L’abuso d’ufficio non c’è più

Abrogato l’abuso d’ufficio, arrivano le prime assoluzioni nei tribunali italiani. Una riguarda un politico di centrosinistra divenuto simbolo di una vicenda non solo giudiziaria, ma anche politica: Andrea Carletti, 52 anni, fino a giugno sindaco Pd a Bibbiano, nel Reggiano, diventato famoso per l’inchiesta ‘Angeli e demoni’, in cui secondo l’accusa alcuni bambini furono tolti alle famiglie e dati ingiustamente in affido a seguito di presunte relazioni false stese da assistenti sociali. Bibbiano divenne il palco di un acceso scontro politico tra destra e sinistra. Davanti al cartello di Bibbiano posò pure l’attuale premier Giorgia Meloni, mentre in Parlamento la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni indossò la maglietta ‘Parliamo di Bibbiano’, con P e D in rosso. Il 27 giugno 2019 l’allora leader del M5s Luigi Di Maio pubblicò su Facebook l’immagine di Carletti con la fascia tricolore e la scritta "Affari coi bimbi tolti ai genitori". Contro Carletti, che nella prima fase dell’inchiesta, scoppiata nell’estate del 2019, era finito ai domiciliari, si scatenò sui social un’orda di insulti e minacce, poi lui presentò denuncia contro Di Maio e altri.

Nel processo con rito ordinario, che conta 17 imputati, ieri il collegio dei giudici ha pronunciato la sentenza per Carletti e altri sette per la sola accusa di abuso d’ufficio (quattro in tutto le contestazioni cadute): "Assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". Il verdetto riguarda anche un altro amministratore che sparisce dal procedimento: Paolo Colli, ex sindaco di Montecchio. L’accusa loro mossa riguardava il presunto affidamento senza bando della psicoterapia per i minori vittime di abusi alla onlus ‘Hansel e Gretel’ di Torino – il fondatore Claudio Foti è già stato assolto in via definitiva col rito abbreviato – e l’uso dei locali a titolo gratuito del centro pubblico ‘La Cura’ di Bibbiano, per il quale si ravvisava un danno per le casse pubbliche di oltre 200mila euro. Oltre a Carletti e Colli, imputati solo per quest’accusa, dovevano rispondere in concorso anche l’ex responsabile dei servizi sociali Val d’Enza Federica Anghinolfi, l’ex assistente sociale Francesco Monopoli, la psicologa Nadia Bolognini: pure per loro è stata pronunciata l’assoluzione. Esce per sempre anche Cinzia Prudente, affidataria di bambini, per un’altra singola imputazione. Assolte pure le affidatarie di una minore, l’allora coppia Fadia Bassmaji e Daniela Bedogni. Il pubblico ministero Valentina Salvi, titolare dell’inchiesta, aveva sollevato il 9 settembre una questione di legittimità costituzionale sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio. L’avvocato Tarquini, difensore di Carletti insieme all’avvocato Vittorio Manes, commenta: "Finalmente si è conclusa questa agonia, che ha avuto pesanti conseguenze sulle persone e sul sistema dei servizi sociali. Carletti ha sempre negato ogni responsabilità e ha agito per il bene dei più fragili".