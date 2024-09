Bilancio, buco di 950mila euro. Domani il Consiglio dedicato

Si prevede un consiglio comunale in gran parte dedicato ai temi del bilancio, con l’approvazione del consuntivo dell’esercizio 2023, ma anche interventi per far fronte all’ulteriore disavanzo di 953mila euro emerso da recenti verifiche contabili. Tra gli argomenti del consiglio comunale convocato per domani alle 20 in municipio, figurano la cessione di azioni Iren attualmente di proprietà dell’ente, l’approvazione del piano di rientro 2024-2026 a copertura del nuovo disavanzo, l’assestamento del bilancio di previsione 2024-2026, oltre alle comunicazioni in merito all’utilizzo di una quota parte del fondo di riserva ordinario previsto nel bilancio 2024. Tra i cittadini esiste il timore che proprio il piano di rientro del disavanzo possa prevedere un aumento di rette e tariffe. La parola d’ordine, infatti, sembra essere quella di limitare quanto possibile le uscite e aumentare le entrate. Dalla vendita del 49,01% di quote Iren potrebbero arrivare oltre 300mila euro. Si terrà conto anche delle indicazioni fornite dal revisore dei conti, che ha firmato una relazione (non vincolante per l’amministrazione comunale) che evidenzia "il rischio di non ripianare la quota annuale di disavanzo prevista per il 2024 e per le annualità successive".

Già dall’inizio della passata consiliatura, proprio a causa di un deficit di bilancio emerso all’improvviso e analizzato dalla Corte dei Conti, il Comune di Poviglio è alle prese con una critica situazione contabile e finanziaria.