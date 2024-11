Bimbi rimasti chiusi in casa da soli

Bagnolo (Reggio Emilia), 1 novembre 2024 – Sono stati attimi di grande apprensione quelli vissuti ieri da una famiglia di Bagnolo. Due bambini, uno di 3 anni e l’altro di 6 mesi, sono rimasti chiusi da soli dentro casa: un incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. La notizia è stata data ieri dal vigili del fuoco, che sono intervenuti per riaprire la porta. L’unica soluzione era quella di calarsi lungo la parete esterna dell’edificio dal tetto ed entrare dalla finestra della casa, che si trova al quarto piano. La mamma dei due bambini stava uscendo di casa assieme a loro, quando accidentalmente hanno chiuso la porta: la donna è così rimasta chiusa fuori di casa, con le chiavi ancora sulla toppa interna all’appartamento e i figli dentro, senza nessun altro.

Comprensibilmente agitata, ha avvertito i vigili del fuoco che, arrivati sul posto, hanno dovuto fare i conti con un altro imprevisto ancora. Nel tentativo di aprire la porta da dentro, infatti, il figlio più grande l’ha chiusa a chiave. Per i vigili del fuoco non era possibile a quel punto intervenire, diciamo, come da prassi quando un cittadino rimane chiuso fuori casa senza aver portato le chiavi con sé.

L’unica soluzione applicabile per i vigili era calarsi dal tetto dell’edificio lungo la parete esterna, arrivando a una delle finestre della casa, e così hanno fatto. Da lì sono riusciti ad accedere all’appartamento, riaprire la porta dall’interno e risolvere la situazione.

Un intervento resosi necessario a causa di una fatalità che, per fortuna, non ha comportato danni. I due bambini sono così riusciti a tornare tra le braccia della mamma.