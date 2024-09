Blitz dei ladri alla gelateria Amadeus

Non si ferma l’assalto agli esercizi commerciali a Correggio. E l’elenco dei negozi derubati si allunga quotidianamente. Ieri notte è toccato alla gelateria Amadeus, in pieno centro a Correggio, a essere presa di mira dai soliti ignoti. Verso le 4 il titolare si è accorto dell’intrusione, facendo intervenire i carabinieri. Nella zona ci sono telecamere e si spera che tramite le immagini registrate dalla videosorveglianza pubblica si possa risalire agli autori del furto. I carabinieri di Correggio hanno verificato che gli intrusi si erano introdotti nella gelateria dopo aver forzato la porta d’ingresso, puntando al fondo cassa, per un bottino di diverse centinaia di euro. Una volta sul posto, titolare dell’esercizio commerciale e carabinieri hanno verificato che i ladri erano già riusciti ad allontanarsi. Nei giorni scorsi dal municipio correggese avevano cercato di rassicurare sul tema della sicurezza, segnalando il massiccio numero di telecamere. Ma in centro, così come in periferia, i furti continuano ormai a cadenza quotidiana, ai danni di esercizi commerciali, ma anche in abitazioni, aziende e su auto in sosta, aumentando la "percezione di insicurezza" in molti cittadini. L’altra notte una famiglia ha sorpreso e messo in fuga un uomo – dalla descrizione fornita pare essere un individuo già ben noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio – che era già entrato nel cortile privato. E nella fretta ha abbandonato sul posto una bicicletta, quasi certamente oggetto di furto poco prima.

Antonio Lecci