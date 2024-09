Blitz in casa, ladri pestano il cane. Il proprietario urla e li mette in fuga

Ladri entrano in un’abitazione e picchiano un cane con un piede di porco: il proprietario si trovava in casa e urlando è riuscito a mettere in fuga i malviventi. Silvano Lucenti, direttore e speaker di Radio Musichiere Scandiano, è ancora molto scosso per l’intrusione avvenuta giovedì sera, poco prima delle 21, nella sua villetta in via Agricola a Pratissolo. Per mettere a segno il raid hanno spaccato una porta-finestra antisfondamento al pianoterra. "Mi trovavo in taverna e stavo guardando la televisione – racconta Lucenti –. Mio figlio ero uscito ed ero solo in casa. Ho sentito dei passi e ho poi capito che dei ladri erano entrati perché ho notato, a pianterreno, i danni ingenti causati alla porta-finestra. Per evitare d’incontrarli ho chiuso la porta della taverna e sono uscito velocemente in giardino: ho urlato per cercare d’allontanare i malintenzionati e avvertire pure i vicini. Probabilmente ha agito una banda composta da alcune persone". Lucenti ha subito lanciato l’allarme al 112 e in pochi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri. I militari dell’Arma hanno compiuto un sopralluogo. I ladri avevano ‘visitato’ il primo piano dell’edificio, aprendo gli armadi di tre stanze. Avevano già iniziato a rovistare per cercare oggetti preziosi da rubare, ma sono poi fuggiti dopo essere stati sorpresi da Lucenti. Fortunatamente non hanno rubato nulla. "Non li ho visti poiché si sono dileguati attraverso i campi – dice Lucenti –. Sono ancora molto amareggiato per quello che è successo perché hanno picchiato Rambo, il mio pastore tedesco. Il cane, durante l’incursione, era fuori in giardino. È stato purtroppo colpito alla testa vicino all’occhio: forse hanno usato un piede di porco, lo stesso utilizzato anche per entrare in casa. Ho medicato il cane: Rambo ora sta abbastanza bene e speriamo in una sua pronta guarigione". Ieri mattina Lucenti, intanto, è andato dai carabinieri di Scandiano per formalizzare la denuncia sul grave episodio avvenuto nella frazione scandianese. "Ho vissuto certamente una brutta esperienza – sottolinea il direttore di Radio Musichiere Scandiano –. Sono ora da quantificare i danneggiamenti provocati dai ladri per intrufolarsi: il danno è di qualche migliaio di euro. Sono soprattutto arrabbiato per quello che hanno fatto a Rambo, un cane buono e tranquillo. Per fortuna l’altra sera i ladri non hanno raggiunto lo studio radiofonico situato all’interno della mia casa".

Matteo Barca