Borseggiatori in azione davanti ai supermercati

Non si ferma la lunga serie di furti con destrezza ai danni di persone che escono da centri commerciali dopo aver fatto spesa. L’altro pomeriggio nuovo episodio, ancora una volta nel parcheggio di un supermercato a Guastalla. I ladri hanno usato uno dei sistemi già "rodati": si attende che la vittima entri in auto dopo aver caricato spesa e borsa sul sedile posteriore. Basta un istante per aprire la portiera, arraffare la borsetta e fuggire via. In questo caso la donna ha udito un rumore sospetto mentre stava avviando la vettura. Si è voltata ma non ha notato nulla di strano. Il ladro aveva già infilato le mani nell’abitacolo, impossessandosi della borsetta con all’interno del denaro, ma soprattutto i documenti ed altri effetti personali. Inoltre, i ladri si sono impossessati della carta bancomat e, attraverso il codice lasciato inavvertitamente nello stesso luogo, hanno pure effettuato un prelievo di denaro, per mille euro, allo sportello automatico di una banca su via Cisa Ligure, sempre a Guastalla. Il bancomat è stato subito bloccato, ma i ladri hanno fatto in tempo ad effettuare il prelievo, avendo avuto il tempo necessario per l’operazione. La donna, infatti, solo una volta arrivata a casa, almeno una decina di minuti più tardi, si è accorta dell’ammanco della borsa dal sedile dell’auto. Questo tipo di furti, abbinato a simili episodi con truffe, è diventato molto frequente: quasi non passa giorno che ne vengano segnalati diversi, con tecniche differenti ma sempre con lo stesso obiettivo. Spesso le vittime sono persone non più giovani.

Antonio Lecci