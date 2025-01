Bosco di Ospizio, l’intervento di Pignatti: "Polmone da salvare"

Aumentano le video-testimonianze a favore del bosco di Ospizio in attesa dell’incontro di martedì prossimo, 28 gennaio, annunciato dalle associazioni pro bosco al Catomes Tôt (Non il 21, cioè ieri, come richiamato erroneamente in un titolo nei giorni scorsi: ci scusiamo). Dopo il contributo dello scienziato Nicola Armaroli, ora è il turno di Luca Pignatti, direttore organizzativo del Reggio Film Festival, che sottolinea l’importanza di salvaguardare il polmone verde urbano, senza demonizzare la costruzione della Casa dell comunità, presente nel progetto già approvato insieme alla biblioteca e ad un nuovo Conad.

"Sono contrario - dice Pignatti in un video di circa un minuto - alla costruzione di un nuovo supermercato al posto del bosco di Ospizio. Penso che si possa costruire la Casa della comunità che è una cosa molto importante dal punto di vista sociale e creare un parco pubblico al posto del futuro esercizio commerciale. Sono iscritto al WWF da sempre e organizzo il Reggio Film Festival dove nel 2019 abbiamo curato il tema ‘Terra’. L’esigenza del mondo attuale va verso la preservazione degli spazi verdi e non verso nuove costruzioni".

Come detto, le soluzioni alternative verranno esposte nell’incontro intitolato ‘Piano B(osco)’ (giocando quindi con le parole per far capire che esiste una soluzione alternativa, ovvero un piano B) dai relatori pro bosco martedì 28 gennaio al centro sociale Catomes Tôt in via Panciroli 12 alle 20.30.

Cesare Corbelli