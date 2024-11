Bosco urbano, lo striscione. Gli attivisti in protesta: "Partecipate alla discussione"

Durante la giornata di festa del patrono non è mancata la protesta degli attivisti per il salvataggio del bosco urbano di Ospizio, che si sono ritrovati davanti al municipio con uno striscione bianco con scritto a caratteri cubitali ’Di chi è questo bosco?’.

Gli attivisti hanno poi distribuito volantini ai passanti per illustrare la loro battaglia.

"Del bosco urbano Ospizio presto non resterà traccia – si legge nel volantino –. Al suo posto sorgerà un nuovo supermercato, un ampio parcheggio e un palazzo a 5 piani, per un totale di 31.050 metri quadrati di cemento: 154 alberi tagliati, un bosco spontaneo distrutto, un piccolo polmone verde sulla trafficatissima via Emilia cancellato". E ancora: "Possono i diritti di costruzione acquisiti dieci anni fa valere come se non fossimo in mezzo a una crisi eco climatica senza precedenti?". Invitano poi a partecipare alla discussione della mozione in consiglio comunale che si terrà il 2 dicembre alle 15.30.