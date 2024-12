Botti e fuochi d’artificio vietati per la notte di San Silvestro

Botti e fuochi d’artificio vietati per Capodanno e il 1° gennaio. La disposizione arriva dal prefetto Maria Rita Cocciufa (foto) dopo la riunione nel comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza con i vertici delle forze dell’ordine e delle istituzioni pubbliche locali. Nel summit si è deciso anche – in linea con le indicazioni nazionali – di rafforzare le misure di vigilanza, in particolare in centro storico. E soprattutto in occasione degli eventi legati all’avvio religioso del Giubileo così come i mercati settimanali e le manifestazioni delle festività natalizie. I provvedimenti rientrano anche nel programma di massima attenzione – senza nessun allarme riguardante Reggio – dopo l’attentato ai mercatini di Natale a Magdeburgo, in Germania. Il Comune di Reggio inoltre adotterà le consuete ordinanze per limitare la vendita di bevande alcoliche in vetro per la notte di San Silvestro.