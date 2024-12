Brilla la startup Kinsect: "Chiuso aumento di capitale da un milione di euro"

Kinsect, azienda innovativa e società benefit, leader nel settore dell’allevamento di insetti per la produzione di proteine sostenibili ad uso mangimistico, annuncia la chiusura di un aumento di capitale da un milione di euro.

L’operazione, guidata da Farming Future, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dell’Agrifood Tech nato su iniziativa di CDP Venture Capital in collaborazione con ToSeed & Partners, "rappresenta un passo cruciale nel percorso di crescita di Kinsect, rafforzando il suo impegno nello sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per l’allevamento di insetti", si legge in una nota.

"La chiusura di questo round di investimento ci permette di accelerare ulteriormente lo sviluppo della nostra tecnologia e di ampliare la nostra capacità produttiva, rispondendo alla crescente domanda di proteine sostenibili a livello globale e di impianti per la loro produzione", ha dichiarato Giacomo Benassi, ceo di Kinsect. "Il nostro sistema modulare e altamente efficiente ci consente di adattarci rapidamente alle esigenze del mercato, offrendo soluzioni produttive efficienti e capaci di ridurre i costi operativi del processo fino ad un 40%, rispettose dell’ambiente, pienamente in linea con i principi dell’economia circolare".

Kinsect utilizzerà i fondi raccolti per rafforzare la propria posizione nel mercato europeo, espandere la propria capacità produttiva e sviluppare applicazioni dei suoi prodotti: tecnologia prima di tutto, focalizzata ad aumentare la resa delle Insect farm per la produzione non solo di proteine per mangimi, ma anche fertilizzanti organici e bioplastiche. L’azienda investirà in ricerca e sviluppo per migliorare ulteriormente l’efficienza e la scalabilità dei suoi sistemi di allevamento, posizionandosi come leader tecnologico nel settore.