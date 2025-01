Bus, si torna al pre-Covid. Gli autisti aumenteranno

Entro il prossimo aprile il numero degli autisti di autobus nel bacino di Reggio dovrebbe tornare ai livelli pre covid, quando in lista d’attesa per mettersi al volante di un mezzo di Seta c’erano circa 200 persone. A confermarlo ieri è stata l’assessora Carlotta Bonvicini, incalzata in Consiglio comunale da un’articolata interrogazione presentata dal consigliere Cristian Paglialonga (FdI). Stando ai dati che l’amministratore delegato di Seta, Riccardo Roat, ha fornito all’amministrazione, i reclami per disagi sono in calo. Nei mesi di ottobre e novembre del 2022 se ne sono infatti contati 287, schizzati a 336 nel 2023 e scesi a 268 l’anno scorso. Per quanto riguarda le corse soppresse, quelle registrate ammontano a 5.659 nel 2022, 5.528 nel 2023 e 5.737 nel 2024. Di queste però, quelle che non sono state effettuate per carenza di personale, sono state negli ultimi tre anni, rispettivamente, 1.651 nel 2022, 1.320 nel 2023 e 330 nel 2024. Bonvicini: "Abbiamo chiesto ufficialmente di poter aumentare i chilometri finanziati nel nostro bacino, che vuol dire che ci saranno più corse e dunque un maggior numero di autisti".